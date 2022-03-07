«Моя дочь Шена»: Валерия указала на маску, под которой может скрываться Анна Шульгина на шоу

Третий сезон телешоу «Маска» удивляет телезрителей и членов жюри с новой силой. Участники, прячущиеся под масками, запутали поклонников еще больше своими новыми номерами.

Певица Валерия допустила, что под одной из масок может скрываться ее дочь Шена, урожденная Анна Шульгина. Об этом артистка рассказала после выступления Леопарда.

«Мои подписчики массово пишут, что под маской Леопарда может скрываться моя дочь Шена. Я в какой-то момент стала сама так думать. И мы стали обсуждать этот вопрос всей семьей, отслушали все песни», — призналась звезда.

Слушая это, Леопард не раз назвала Валерию мамой, чем еще больше запутала звезду.

В финале третьего выпуска жюри решили рассекретить Павлина. Им оказалась Альбина Джанабаева, как и предполагали судьи. Так что неожиданным разоблачение не стало.

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