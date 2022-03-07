Парой фраз и «сердечком»: как Нурмагомедов отреагировал на появление своего имени в Зале славы UFC

Россиянин первый в этом году удостоился такой чести.

Легенда октагона Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о включении его имени в Зал славы UFC. Россиянин написал у себя в Instagram о своих эмоциях.

«У меня нет слов, чтобы описать это… Спасибо большое UFC», — написал боец и поставил сердечко.

Россиянин оказался первым в этом году спортсменом, удостоенным такой чести. Еще и на фоне непрекращающегося потока санкций в отношении нашей страны от США.

Нурмагомедов начал выступать под эгидой UFC с января 2012 года. За время карьеры россиянин не проиграл ни одного боя, став лучшим в своей весовой категории, а также был признан лучшим борцом вне зависимости от веса.

Напомним, единоборец Нурмагмедов выступал в смешанной борьбе в легком весе. Карьеру он завершил еще в 2020 году, после боя с американцем Джастина Гэтжи.

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