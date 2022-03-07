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Песней в мамином исполнении: дочка покойной Юлии Началовой обозначила свою позицию по Украине

15-летняя Вера Алдонина, в отличие от некоторых отмалчивающихся звезд, высказалась.

Песней в мамином исполнении: дочка покойной Юлии Началовой обозначила свою позицию по Украине
Вера Алдонина с мамой Юлией Началовой. Фото: instagram.com/veraldonina/

С момента начала спецоперации российских властей на территории Украины пошла вторая неделя. Многие отечественные звезды высказали свое мнение относительно событий, кто-то предпочел отмолчаться, но от травли в Сети это не спасло.

15-летняя дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина в своем микроблоге в Instagram заявила о своей позиции по Украине. Девушка выразила поддержку стране, опубликовав кадры с песней «Родина» в исполнении своей мамы. Куплет из композиции Алдонина написала под постом, снабдив его хэштегами «Россия», «Родина», «zанаших».

Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina/

Ранее на связь вышла Юлия Барановская. Телеведущая Первого канала отмалчивалась по сей день.

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