«Хочется, чтобы общение было приятным»: пропавшая на неделю Барановская впервые вышла на связь

Телеведущая до сих пор не обозначила свою позицию по поводу спецоперации в Украине.

С начала спецоперации по демилитаризации Украины, начатой российскими властями 24 февраля, многие знаменитости и общественные деятели обозначили свое отношение с происходящему. Максим Галкин, например, оказался против действий России, из-за чего на него ополчились поклонники.

Телеведущая Юлия Барановская, в свою очередь, как и Наташа Королева, решила отмолчаться. Звезда экрана затаилась и ничего до сей поры не публиковала в своем Instagram. И лишь 7 марта появилась в Сети.

Оказалось, что Барановская не спешит высказывать свое мнение. Соведущая Александра Гордона лишь поделилась ссылкой на свой новый Telegram-канал, куда зовет всех подписчиков.

В новом мессенджере Барановская установила свои правила поведения. Их она перечислила и закрепила в чате.

«Давайте установим несколько незыблемых правил поведения в нашем с вами телеграм-канале и будем: — Уважительно относиться к мнениям и комментариям других участников чата — Не будем спамить и рекламировать сторонние сайты/каналы — Не будем использовать нецензурную лексику Очень хочется, чтобы общение в чате было приятным для всех», — написала телеведущая.

Добавим, что многие звезды в это время, когда стране, ее гражданам и их поклонникам нужна поддержка, просто покинули Россию. Например, Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым перебрались в Израиль. Туда же отправилась Алла Пугачева с детьми.

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