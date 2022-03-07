«Не настолько шутлива»: разоблаченная на «Маске» Джанабаева высказалась о своем участии в шоу

В третьем выпуске шоу «Маска» на НТВ жюри решило рассекретить Павлина. В ярком костюме скрывалась певица Альбина Джанабаева, как и предполагали судьи, так что сюрпризом для них разоблачение не стало.

Джанабаева отшутилась, что раскрыть ее личность решили именно из-за костюма, мол, он очень красивый, и председатель жюри Филипп Киркоров положил на него глаз.

Отвечая на вопросы жюри, Джанабаева поведала о впечатлениях, полученных от шоу за непродолжительное время своего участия.

«Я хотела поблагодарить всех людей, которые работают за кулисами, в студии, это было очень интересно, круто и познавательно. Я хочу сказать, что маска у меня такая, во-первых, очень красивая, вам будет не хватать красоты без меня на проекте! Но она, может быть, не такая обаятельная, как Пончик, не настолько шутлива, но у этого костюма свой характер», — высказалась звезда.

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