«Сколько стоит Родина»: Курбан Омаров озвучил суммы, которые предлагают блогерам за очернение страны

С период российской спецоперации в Украине Сеть наводнили фейковые высказывания и новости, которые распространяют, в том числе, блогеры.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров стал активно заниматься блогерством в 2021 году, после развода с теледивой. Сейчас у него в Instagram почти 5,5 млн фолловеров. И он, как многие другие российские блогеры, подвергается хейту за свою поддержку России в спецоперации по демилитаризации Украины.

Омаров ранее рассказывал, что Интернете у крупных блогеров покупают заказные материалы, враждебные нашей стране. И ему тоже поступали такие предложения, но продавать Родину мужчина отказался. В новой публикации он назвал суммы, которые предлагают нашим лидерам мнений.

«Сколько стоит Родина. Кому-то предлагают миллионы, блогерам, у которых даже нет 10 тысяч подписчиков, предлагают по 150 тысяч в неделю. Уверен, что и на той стороне идет такая же работа», — назвал цену Омаров.

Под той стороной Омаров имеет в виду украинских блогеров. Правда, какие расценки существуют там, не предположил.

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