35 000 рублей — на каждого ребенка: в Госдуме сделали заявление

Депутаты фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» выступили с заявлением о своей новой инициативе. Они предложили сделать ежегодную выплату на детей в размере 34 679 рублей. Деньги, если предложение поддержат, будут получать школьники и студенты.

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«Для школьников предлагаем установить ежегодную выплату в размере 21 850 рублей. Причем для семей, которые признаны малоимущими, считаем правильным установить такую выплату в размере 34 679 рублей, включив в доплату дополнительно 12 829 рублей», — сказал председатель партии Сергей Миронов.

По задумке авторов, этот законопроект поможет компенсировать затраты семей на сбор детей в школу, средние и высшие учебные заведения.

Выплаты, при введении в силу предложения, будут происходить в июне-декабре.

Источник: URA.RU.