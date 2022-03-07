«Она съела мошонку горного козла»: Стоун преклонился перед Водонаевой и отказался конфликтовать с ней

На шоу «Звезды в Африке» уже случился первый скандал.

На ТНТ вышла вторая серия нового сезона шоу «Звезды в Африке». И в сюжете проекта уже наметились первый роман, первые конфликты и расколы.

Так, экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева вступила в конфронтацию с блогером, бойцом ММА Сашей Стоуном, в миру Александром Зарубиным. Поскольку решила создать коалицию против молодежи, к которой причислила блогера.

Стоун нелестно высказался в адрес Водонаевой, назвав ее «котярой дряхлой». Вспыхнул конфликт, подключились другие участники. А вот вторая серия, точнее испытание в ней поставило точку в конфликте. Алена вместе с Анатолием Цоем должна была съесть неаппетитный субпродукт, причем сделала это отважно.

Увидев, как блестяще Водонаева справилась с испытанием, Стоун преклонился перед ней и признался, что конфликт далее невозможен.

«Алена Водонаева открылась для меня совершенно с другого ракурса, когда она съела мошонку горного козла и еще за Толиком доела. Поэтому ей огромный респект, что она подумала о всей команде, я в целом не планирую с ней больше ругаться. И стремлюсь к такой позиции как бы нейтральной, что вот она есть, я есть, и все, мы друг друга не трогаем», — решил Стоун.

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