«Беременна, только от кого»: располневшая Бузова в платье плиссе спровоцировала слухи о скором пополнении

Телеведущая Ольга Бузова в новом сезоне реалити-шоу «Звезды в Африке» снова щеголяет разными нарядами. За один выпуск красотка может переодеться несколько раз, и каждый свой прикид она старается запечатлеть на память.

Во втором выпуске проекта, вышедшем в эфире ТНТ накануне, Бузова предстала перед участниками и телезрителями в по-настоящему весеннем наряде – платье плиссе оранжево-зеленого цвета с перекрестными лямками на груди.

Только поклонники в большинстве своем не оценили наряд. Девушка еще с прошлого года не может избавиться от лишних объемов, а наряд, по мнению фолловеров, ее полнит еще сильнее.

«Вообще не похожа на себя здесь», «Поправилась», «Оль, без обид ладно? Я вам зла не желаю. Тут либо фото и наряд так искозили вашу фигуру, то ли у вас будет Ляля», «Как ужасно в этом платье», «Фигура странная», «Оля ждет бейби», «Фотошоп превратил Бузяку в глубоко беременную женщину», «То ли беремена, только от кого. Или такое беспонтовое платье», — комментируют подписчики образ.

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