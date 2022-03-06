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Кристи — маме по плечо, Алла — с гривой бронзовых волос: Орбакайте показала молодую маму на фото из архива

Примадонна была необычайно хороша собой.

Кристи — маме по плечо, Алла — с гривой бронзовых волос: Орбакайте показала молодую маму на фото из архива
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Алла Пугачева каждое воскресенье весны по многолетней традиции отмечает свой любимый праздник желтых цветов. В этот день поклонники Примадонны собрались у ворот ее замка в подмосковной деревне Грязь.

Вот только к фанатам, как обычно, певица не вышла. Раньше артистка обязательно показывалась на башенке, чтобы помахать ручкой своим почитателям. Фанаты все-таки передали Алле Борисовне букет желтых тюльпанов. А ее управляющая имением зачитала наказ Примадонны: «Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем». Не обошлось и без традиционной фразы Примадонны: «Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!». Сама Пугачева к фанатам не вышла, пишет «МК».

Кристина Орбакайте также не забыла поздравить свою именитую маму с днем желтых цветов. При этом в микроблоге певица поделилась архивным снимком с Примадонной из семейного альбома. Алла позировала с копной густых вьющихся бронзовых волос, а белокурая Кристи едва доходила маме до плеча.

Певица Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте
Молодая Алла Пугачева с копной густых волнистых волос с маленькой дочкой Кристи. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

«Сегодня совпали два душевных праздника — Прощеное воскресенье и Первое воскресенье весны, любимый праздник моей мамы», — отметила певица.

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