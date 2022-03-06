«Меня ликвидировали из-за костюма!»: что сказал Павлин судьям «Маски» после своего разоблачения

Участница самого охраняемого проекта НТВ выдвинула свою версию, почему с ней решили расстаться.

На телеканале НТВ подошел к завершению третий выпуск шоу «Маска».

В его финале судьи разоблачили второго участника проекта. Решением Филиппа Киркорова им стал Павлин.

Жюри почти единогласно выдвинули версию о том, что в маске Павлина – экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева. И оказались абсолютно правы.

«Я поняла, Филипп Бедросович, вам нужен был мой костюм, — с улыбкой сказала Альбина Джанабаева, когда сняла маску. — Меня ликвидировали из-за костюма».

Филипп Киркоров признался, что был удивлен, увидев Альбину Джанабаеву. Он полагал, что Павлин – это певица Таисия Повалий.

«Спасибо большое, я хотела бы поблагодарить всех, кто работает здесь. Это было очень интересно, круто и познавательно. Вам без меня будет не хватать красоты. Это факт», — сказала на прощание Альбина Джанабаева.

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