«Мечтать не вредно!»: Филипп Киркоров осадил ведущего «Маски», заговорившего об Алле Пугачевой

На НТВ в это воскресенье, 6 марта, вышел в эфир третий выпуск нового сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».
Когда на сцену вышел участник в костюме Осьминога, члены жюри начали высказывать свои предположения о том, кто это может быть.
Почти все судьи сходятся во мнении, что это Наталья Подольская. Регина Тодоренко тут же напомнила, что в костюме Козерога может ее пасынок – Никита Пресняков.
«То есть, шоу семейное не только среди зрителей, но и на сцене выступают семьями? – уточнил ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. — Представляете, если еще и Алла Пугачева скрывается в какой-то маске!»
Над этой версией тут же рассмеялся Филипп Киркоров.
«Мой дорогой, мечтать не вредно!» – осадил Киркоров Макарова.
Напомним, во втором выпуске «Маски» был рассекречен первый участник проекта – Пес. Им оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров.
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