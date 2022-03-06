«Мечтать не вредно!»: Филипп Киркоров осадил ведущего «Маски», заговорившего об Алле Пугачевой

Вячеслав Макаров предположил, что Алла Пугачева может быть участницей проекта НТВ.

На НТВ в это воскресенье, 6 марта, вышел в эфир третий выпуск нового сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Когда на сцену вышел участник в костюме Осьминога, члены жюри начали высказывать свои предположения о том, кто это может быть.

Почти все судьи сходятся во мнении, что это Наталья Подольская. Регина Тодоренко тут же напомнила, что в костюме Козерога может ее пасынок – Никита Пресняков.

«То есть, шоу семейное не только среди зрителей, но и на сцене выступают семьями? – уточнил ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. — Представляете, если еще и Алла Пугачева скрывается в какой-то маске!»

Над этой версией тут же рассмеялся Филипп Киркоров.

«Мой дорогой, мечтать не вредно!» – осадил Киркоров Макарова.

Напомним, во втором выпуске «Маски» был рассекречен первый участник проекта – Пес. Им оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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