«Она мне ничего не ответила»: Филипп Киркоров рассказал о звонке Кристине Орбакайте

Филипп Киркоров подозревает, что сын Кристины Орбакайте может участвовать в шоу «Маска».

В это воскресенье, 6 марта, канал НТВ показал третий, самый долгожданный, выпуск нового сезона шоу «Маска».

Во время него председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров поделился своими соображениями по поводу того, кто может скрываться под маской Козерога.

Киркоров считает, что это может быть внук Аллы Пугачевой, старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Чтобы подтвердить свою версию, Киркоров связывался с Орбакайте.

«Я позвонил на этой неделе Кристинке и говорю: «Слушай, мне кажется, что в Козероге Никитка наш, а она: тебе уже третий сезон мерещится Никита». Больше она мне ничего не ответила. Но я услышал сейчас эти нотки знакомые. Я пригляделся к этой походке, смотрел, как он руку подает, как цветы взял, его жесты. Все говорит о том, что там настоящий артист — Никита Пресняков. Буду рад, если там будет Никита», — высказался Филипп Киркоров.

Напомним, во втором выпуске шоу «Маска» был разоблачен Пес. Им оказался олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

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