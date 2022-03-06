«Я оказалась не готова быть Хюррем три года»: что сказала Мерьем Узерли о «Великолепном веке»

38-летняя Мерьем Узерли очень благодарна продюсерам и режиссерам турецкого сериала «Великолепный век». Ведь роль Хюррем султан вмиг сделала немецко-турецкую актрису популярной во всем мире. Не так давно партнерша Халита Эргенча приезжала в Москву. Когда Узерли выходила из отеля, ее обступили поклонники. Каждый хотел сфотографироваться и получить автограф от любимой Хюррем султан. Мерьем с удовольствием делала селфи с фанатами, осчастливив тем самым многих везунчиков. А вот что сама актриса говорит о съемках в сериале «Великолепный век».

«Большое счастье — играть такую героиню. Могущественную, сильную, страстную… Но в то же время были взлеты и падения, настоящие американские горки», — призналась Мерьем.

Актриса также объяснила, почему не смогла сыграть «возрастную» Хюррем султан. В четвертом сезоне ее заменила Вахиде Гердюм, которой не сразу удалось заслужить похвалу поклонников. Однако фанаты сериала прониклись к этой актрисе, поняв, что та блестяще сыграла Хюррем султан.

«Это был настоящий челлендж, к сожалению, я оказалась не готова быть Хюррем на протяжении трех съемочных лет и трех сезонов сериала. Но я так благодарна за время, которое у меня с ней было! По-настоящему выросла как актриса», — добавила Узерли.

По материалам Hello!.

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