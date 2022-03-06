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«Услада души моей»: Филипп Киркоров пришел в экстаз, услышав музыку Аллы Пугачевой на шоу «Маска»

Участница в костюме Павлина перепела хит Аллы Пугачевой «Я тебя поцеловала».

«Услада души моей»: Филипп Киркоров пришел в экстаз, услышав музыку Аллы Пугачевой на шоу «Маска»
Филипп Киркоров. Фото: PR НТВ

В это воскресенье, 6 марта, на телеканале НТВ вышел в эфир долгожданный новый выпуск шоу «Маска».

Открывал его участник в костюме Павлина. Он показал роскошный номер, исполнив хит Аллы Пугачевой «Я тебя поцеловала».

«Услада души моей, Павлин, — высказался после выступления председатель судейской коллегии Филипп Киркоров. – Спасибо за ностальгию. Столько лет прошло… Этой песне больше тридцати лет. А она звучит так современно! Все знают, все любят, все обожают. А почему? Потому что пела Алла Пугачева. И музыку написала Алла Пугачева».

Судьи предположили, что под маской Павлина может скрываться певица Альбина Джанабаева или же другая экс-участница группы «ВИА Гра» — Меседа Багаудинова.

Напомним, в предыдущем, втором, выпуске шоу «Маска» был разоблачен Пес. Под его маской оказался олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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