На фоне притеснения российских спортсменов Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

Наш борец не потерпел ни одного поражения за всю свою спортивную карьеру.

Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC, сообщает пресс-служба спортивной организации.

«Орел приземлился в Зале славы UFC. Поздравляем Хабиба с тем, что он стал первым бойцом, пополнившим Зал славы UFC в 2022 году», — написали в Instagram UFC.

Это событие выглядит особенно радостным на фоне явного притеснения наших спортсменов со стороны западно-европейского сообщества.

Напомним, 33-летний российский боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении своей профессиональной карьеры в октябре 2020 года, выиграв бой у американца Джастина Гэтжи.

Он провел в смешанных единоборствах 29 боев и не потерпел ни одного поражения. В UFC Хабиб бился с 2012 года, одержал под его эгидой 13 побед.

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