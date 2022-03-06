«Отмечается в первое воскресенье марта»: Ольга Бузова попросила прощения и рассказала о малоизвестном празднике

Исполнительница Ольга Бузова обратилась к поклонникам в Stories личного микроблога с просьбой простить ее за все. Таким способом знаменитость напомнила о Прощеном воскресенье.

Также Ольга рассказала, что в этом году шестого марта отмечается Международный день детского телевидения и радиовещания. В честь этого праздника Бузова поздравила будущих теле- и радиоведущих.

«Каждый день я буду сообщать вам о том, какой сегодня праздник. О том, что сегодня Прощеное воскресенье, вы уже все знаете. Попросите прощения у тех, кого вы обидели. Бог простит, я прощаю. И вы меня простите. Если вдруг я сказала, где нужно было промолчать. Надеюсь, что я не причиняла своим близким никакой боли», – заявила Бузова.

Второй праздник, о котором поведала Ольга знали уже меньшее количество человек.

«6 марта – Международный день детского телевидения и радиовещания. Один из самых светлых и добрых праздников – отмечается в первое воскресенье марта. Призывает не забывать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях. Главная цель праздника – поощрять СМИ по всему миру уделять больше внимания вопросам, связанным с детьми», – написала Бузова.

Напомним, ранее Ольга Бузова продемонстрировала платье бэби-долл с воротничком «Клодин».

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