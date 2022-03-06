«Как это сейчас нужно!»: Муцениеце появилась на вечеринке в кожаном платье цвета карамели

33-летняя актриса Агата Муцениеце 1 марта сообщила своим поклонникам, что будет выкладывать в свой Instagram позитивный и развлекательный контент. А тем, кто не согласен с этим, предложила отписаться.

Это был день ее рождения, который знаменитость скромно, но все-таки отметила в ресторане с подругами. А теперь экс-жена Павла Прилучного закатила вечеринку в честь наследницы Мии.

Дочери Агаты Муцениеце исполнилось 6 лет три дня назад, но артистка решила отметить его с шиком и блеском на выходных.

Муцениеце пришла на пати в кожаном платье оттенка карамели, украсив воротничок брошью в виде паука с блестящими камнями. Дочку же звезда нарядила в белое платье принцессы.

«Господи, как это сейчас было нужно!» — прокомментировала Агата обнародованное в Сети видео с праздника.

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