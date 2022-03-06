«Детская книга для взрослых»: родительница Лизы Арзамасовой оценила сказки звезды

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Папины дочки» Лизы Арзамасовой появился мини-отзыв на ее недавно опубликованную книгу «Костик». Примечательно, что рецензию оставила мама знаменитости.

Родительница актрисы – Юлия Арзамасова – призналась, что сказки Лизы будут интересны и взрослым.

«Сегодня утром мама получила мою книжку. Читает… Пишет: «Это получилась «детская» книга для взрослых. Для меня – точно»! Мама, спасибо. За все слова, которые написала сверх того… Это у меня первый отзыв уже настоящего печатного издания», – подчеркнула Арзамасова.

Жена Ильи Авербуха надеется, что ее книга откликнется многим ее поклонникам.

«Надеюсь, что и вы поделитесь со мной своими мыслями, когда прочитаете. Если кому-то она станет в радость, в отвлечение, в утешение или в созвучие с вашими мыслями и переживаниями, продолжу однажды писать о том, что рассказал мне «Костик»», – добавила актриса.

Напомним, ранее Лиза Арзамасова показала свою маму в особенный день. Артистка ласково называет родительницу «бабочкой Левушки».

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