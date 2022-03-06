В бьюти-бренды Кайли Дженнер и Ким Кардашьян устроилась работать настоящая принцесса

Любопытный факт: в подчинении у телезвезд Кайли Дженнер и Ким Кардашьян работает самая настоящая принцесса.

Речь идет о 43-летней принцессе Анне Баварской (в миру Анна фон Байерн, дама не кичится своим аристократическим титулом). У нее древняя немецко-шведская родословная, и в 2005 году она вышла замуж за принца Мануэля Баварского, прямого потомка короля Людвига I Баварского, затем родила ему четверых детей.

Ранее Анна работала в немецкой журналистике, делала репортажи, была телеведущей, затем начала карьеру менеджера, а в январе 2022-го заняла пост генерального директора в косметических компаниях Kylie Cosmetics и KKW Magnificence, принадлежащих сестрам Кайли Дженнер и Ким Кардашьян соответственно. Об этом сообщает издание Business Insider.

Хотя, чему тут удивляться: Кайли и Ким ранее были признаны одними из самых богатых женщин в мире, могут и принцессу в штате себе позволить. Но, кроме шуток, добавим, что акциями обеих упомянутых косметических компаний владеет бьюти-гигант Coty, в котором Анна с 2020 года является директором по корпоративным вопросам.

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