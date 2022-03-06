«Идите с поднятой головой»: Евгений Плющенко объяснил, чем нужно гордиться на фоне событий на Украине

Четырехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко призвал поклонников не стыдиться своего происхождения.

Прославленный спортсмен, олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко написал в микроблоге пост на двух языках.

На английском и русском он объяснил, почему он гордится своей страной и происхождением.

«Меня зовут Евгений Плющенко! Я — русский! Я горжусь тем, что я — русский! Я родился в Великой России, в Хабаровском крае. Долгое время я жил в Волгограде-Сталинграде. Выступал за Санкт-Петербург в спорте, сейчас живу и работаю в Московской области. Четыре олимпийские медали в четырех Олимпийских Играх принес нашей родине — России!» — написал Евгений Плющенко.

Известный спортсмен призвал свою аудиторию не стыдиться и не стесняться того, что они – русские люди. Потому что поводов для гордости, на самом деле, очень и очень много.

«Русские, идите с поднятой головой во всем мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы — русские!» — добавил Евгений Плющенко.

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