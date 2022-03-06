«Сломал систему»: что удивило поклонников Федука, увидевших его новорожденную дочь

Рэпер Федор Инсаров, известный как Федук, с мая 2021 года женат на дочери ресторатора Аркадия Новикова Саше. На днях у пары родилась дочь Нина.

Музыкант и его избранница сообщили об этом в своих блогах, выставив в Сеть ее снимки. Да, сразу с открытым лицом, не прикрытым смайлом. Это большая редкость для селебрити, которые частенько не менее чем до года по разным (и иногда непонятным) причинам скрывают внешность своих детей, пряча ее за картинками в своих аккаунтах.

«Сломал систему», «Прямо вот так? Прямо лицо?», «Ну хоть кто-то не обременен предрассудками», «Чудо какое-то — фото ребенка без картинки», — удивились поклонники, обсуждая снимок малышки.

К слову, большинство фолловеров сошлись во мнении, что Ниночка – копия своего папы и пока мало что взяла от Новиковых.

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