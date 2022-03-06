«Праздничный стол, вырытый в песке»: Андрей Черкасов устроил жене романтический ужин на Мальдивах

Кристина Черкасова пришла в восторг от жеста своего мужа, ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова.

Бывший участник, а ныне ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов вместе с женой Кристиной провел незабываемую неделю на Мальдивах.

Пара улетела на экзотические острова, чтобы вернуть отношениям свежесть чувств.

В финале отдыха Андрей Черкасов удивил жену, устроив для нее романтический ужин прямо на пляже.

Снимками, которые сделаны на берегу океана, Кристина Черкасова поделилась в микроблоге. Она дала понять, что супруг ее невероятно порадовал.

«Заключительный день был особенным. Любимый организовал прощальный ужин на берегу океана. Отель в очередной раз удивил подачей, и мы впервые увидели, как можно подготовить праздничный стол, вырытый в песке», — написала Кристина Черкасова.

Она добавила, что влюбилась в Мальдивы, и считает его настоящим раем для влюбленных.

«Но пора лететь домой, к нашему любимому сыночку. Только ради него и тянет домой. Это была незабываемая неделя», — заключила Кристина Черкасова.

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