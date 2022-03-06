«Много времени я там раньше проводил»: Джаред Лето рассказал о страсти к кладбищам

Исполнитель и актер Джаред Лето поделился своими воспоминаниями о кладбищах. Оказалось, знаменитость раньше часто гулял возле могил известных людей.

Несмотря на то, что многих кладбища пугают, Джареда же они успокаивают.

«Люди удивляются, узнав, как много времени я там раньше проводил. Мне нравилось приходить на кладбище, созерцать окрестности, размышлять о жизни. Было очень интересно вернуться в это место во время съемок ролика. С Hollywood Forever у меня связано так много историй и личных ­воспоминаний», – заявил рок-музыкант.

Хотя Джаред Лето и любит кладбища, он не хотел бы отправиться в прошлое. Будущий день артисту милее.

«Точно бы не хотел жить в прошлом. Гораздо любопытнее, что день грядущий нам готовит. В определенном смысле мы все — дети прошлого. И нам только предстоит узнать, какова наша роль в завтрашнем дне. Думаю, что когда-нибудь людям больше не нужны будут тела, только разум. Мы сможем быть кем и чем захотим», – порассуждал артист в беседе с Elle.ru.

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