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«Это как Love is…»: Николаева в алом пальто и шали появилась на прогулке с сыночком от Вдовина

Маленькому Саше пошел уже третий месяц.

«Это как Love is…»: Николаева в алом пальто и шали появилась на прогулке с сыночком от Вдовина
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева отметилась на прогулке с подросшим сыном Сашенькой.

Звезда отечественного телевидения облачилась в алое пальто и пуховую белую шаль. Малыш, сидящий на ручках, с интересом рассматривал улицу.

«Мы с Александриком — это как Love is и многоточие. Помните?» — сказала Елена Николаева, намекнув на известную жевательную резинку.

Елена Николаева отметилась на прогулке с подросшим сыном Сашенькой. Фото: instagram.com/elenanika

Напомним, Сашеньку Елена Николаева родила в декабре прошлого года, наградив наследником своего мужа бизнесмена Игоря Вдовина, экс-возлюбленного Анастасии Волочковой. Балерина подарила предпринимателю дочку Ариадну.

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