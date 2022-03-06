Двойняшки считают ее своей бабушкой: что сказала близкая подруга Пугачевой на расспросы об отъезде Аллы из России

Алина Редель уже много лет близко дружит с Алла Пугачевой. Дети Примадонны — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза считают мамину подругу чуть ли не родной бабушкой. Редель с такой же теплотой относится к своим «внучатам».

Алина не раз бывала в гостях у певицы, также сама Примадонна изредка, но наведывается в дом своей приятельницы. У Аллы Борисовны не так много верных друзей. Она тесно общается с четой Юдашкиных, модельером Игорем Гуляевым, именитым композитором Игорем Николаевым и его женой Юлией Проскуряковой, Лаймой Вайкуле, Александром Буйновым. Они частые гости в особняке певицы. С ними прекрасно поладил и шоумен Максим Галкин.

В последнее время общественность интересует, куда из Instagram пропал ведущий программы «Лучше всех!». Так, с середины февраля он перестал делиться в микроблоге свежими кадрами из замка в деревне Грязь. Журналисты дозвонились до подруги Аллы Пугачевой. Вот что сказала Алина Редель о том, уехала ли Примадонна с семьей из России.

«Ой, да ладно. Я не буду это комментировать, я не уполномочена», — предает News.ru слова Алины Редель.

Свет на ситуацию подруга певицы пролить не захотела. Однако пояснила, что не обязана делиться тем, где находится Примадонна.

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