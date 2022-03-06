«Пекись блинчик»: Надежда Бабкина с алыми губами и в джинсовой рубашке приготовилась к Масленице

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Надежды Бабкиной появилась запись приготовления блинов знаменитостью. Таким образом певица поздравила всех с окончанием Масленичной недели.

Надежда Георгиевна отметила, что подготовка к Масленице у нее идет полным ходом. Артистка появилась на кухне у плиты в джинсовой рубашке и черных серьгах. Бабкина подвела губы алой помадой и сделала стильную укладку с завитыми локонами.

«Опа! Видишь как! Все очень круто! Ну что? Пекись блинчик маленький, пекись блинчик побольше. Всем чтобы! Масленица! Я вам честно скажу, блин и без Масленицы идет прекрасно», – отметила Надежда Бабкина.

Надежда Бабкина искусно переворачивала блинчики и покрывала их маслом.

Напомним, ранее Надежда Бабкина поздравила коллегу Бориса Моисеева с днем рождения. В честь праздника близкого друга артистка вспомнила, как выступала с именинником на одном из «Голубых огоньков».

Бабкина поделилась архивными кадрами с этого выступления у себя в Instagram.

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