«Могу плохому научить»: Волочкова помахала за спиной бойфренда шпагатом, как крыльями бабочки

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников новым шпагатом. Балерина пришла в зал вместе со своим постоянным спутником Дмитрием.
Артистка вновь нашла, как по-новому подать свой фирменный шпагат. Она села на тренажер позади бизнесмена и помахала ногами за его спиной, словно крыльями бабочки. Дмитрий пришел в восторг от растяжки подруги.
«Я тебя научу растяжке, а ты меня чему-нибудь хорошему», — сказала Анастасия Волочкова.
«Я могу только плохому научить», — ответил Дмитрий.
Волочкова прыснула от смеха.
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