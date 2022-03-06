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«Могу плохому научить»: Волочкова помахала за спиной бойфренда шпагатом, как крыльями бабочки

Балерина стала посещать спортзал вместе с Дмитрием.

«Могу плохому научить»: Волочкова помахала за спиной бойфренда шпагатом, как крыльями бабочки
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников новым шпагатом. Балерина пришла в зал вместе со своим постоянным спутником Дмитрием.

Артистка вновь нашла, как по-новому подать свой фирменный шпагат. Она села на тренажер позади бизнесмена и помахала ногами за его спиной, словно крыльями бабочки. Дмитрий пришел в восторг от растяжки подруги.

«Я тебя научу растяжке, а ты меня чему-нибудь хорошему», — сказала Анастасия Волочкова.

«Я могу только плохому научить», — ответил Дмитрий.

Волочкова прыснула от смеха.

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