Павел Уломский из «Дома-2» впервые стал папой

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Павел Уломский впервые стал папой. Прекрасную новость он сообщил подписчикам микроблога, поделившись видео с выписки его избранницы с малышом из роддома.

В кадре Павел Уломский встречает молодую маму у двери родильного отделения, вручает ей огромный букет роз. Медсестра передает в руки счастливому папаше белый сверток. Павел Уломский нежно наклоняется к новорожденному.

Интересно, что Павел Уломский в посте не сообщил пол ребенка. Только в сторис микроблога он сделал репост поздравления, из которого следует, что у него родилась дочка.

«Братка, поздравляю вас с появлением этой прекрасной принцесски», — написал бывший участник «Дома-2» Федор Стрелков.

Напомним, на «Доме-2» Паша Уломский строил отношения с Наташей Игруновой. После ухода с реалити-шоу пара поженилась, но брак был недолгим. После развода с Наташей, Паша встретил нынешнюю избранницу Диану, которая и родила ему дочку.

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