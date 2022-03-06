Дрейк подает в суд на поклонницу, которая его преследует

Исполнитель Дрейк боится за свою жизнь, поэтому обратился в суд. Все дело в том, что одна из полковниц нарушает его личные границы и даже угрожает артисту.

Как отметил юрист Дрейка, фанатка призывает певца застрелиться. Также девушка караулит артиста возле его дома. Адвокат Ларри Стайн отметил, что поклонница уже не первый год заставляет рэпера волноваться. Еще в 2017 году фанатка преследовала канадского исполнителя.

Тогда полиции удалось ее арестовать. Но девушка не остановилась и вновь стала угрожать жизни и безопасности Дрейка.

Защитники Дрейка просят суд подписать охранный приказ, который запретит поклоннице приближаться к Дрейку и его семье ближе, чем на 100 метров. Об этом сообщили в tmz.

Напомним, ранее Дрейк отказался выступать на «Грэмми». Артист был представлен в категории «Альбом года» и «Песня года». Дрейк не раскрыл причину, по которой он не хотел выступать на церемонии, а Ариана Гранде отказалась выходить на сцену из-за небольшого количества времени на подготовку.

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