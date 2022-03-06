«Я общалась с женами парней»: что Юлия Михалкова ответила на слухи о романе с Брекоткиным

Экс-«пельмешка» заверила, что она понимает, откуда взяли все эти разговоры.

Юлия Михалкова призналась, что совершенно спокойно относится к слухам о том, что она якобы крутила романы с участниками шоу «Уральские пельмени». Так, артистка заверила, что стороннему зрителю могло показаться, что против такой красавицы, как она, ребята-юмористы устоять не смогли.

И больше всех, как уточнила комедиантка, досталось Дмитрию Брекоткину. По словам артистки, пусть поклонники и обсуждали ее бурную личную жизнь, стараясь уличить в связи с парнями из «Уральских пельменей», сама она романы ни с кем не крутила. И кроме того, экс-«пельмешка» близко общалась с женами ребят.

«Да с кем только не приписывали связь! Больше всех «пострадал», конечно, Дима Брекоткин! Я могу понять стороннего наблюдателя: красивая девушка в компании парней. Конечно, вывод напрашивается сам собой. Но! Я официально заявляю, что никаких романов, интрижек даже близко не было за все время нашего знакомства. Мы были отличными коллегами, прекрасными друзьями. Я хорошо общалась с женами парней. Мы работали, балагурили, отдыхали. Но романы не крутили» — приводит «СтарХит» слова Юлии Михалковой.

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