«Простите за молчание и трусость!»: Хмельницкая обратилась к поклонникам

Актриса Алена Хмельницкая, как и многие православные христиане, решила держать Великий пост, которому предшествует Прощеное воскресенье.

Звезда считает, что 40-дневное воздержание от мирских радостей поможет ей окрепнуть духовно.

«Я по традиции прошу прощения у всех, кого я невольно обидела и сделала что-то нехорошее, и за то, что не сделала… Не сделала хорошего! Простите за слабость, за беспомощность, за молчание, за рефлексию и трусость!

За осуждение, резкость и раздражительность, за брань и несдержанность. Надо попробовать всех тоже простить, кто захочет, конечно… Но я же не Господь Бог, но я буду пробовать. Это нужно самому человеку, я в этом убеждена, мне это точно нужно», — написала в личном блоге Алена Хмельницкая.