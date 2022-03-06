«Нет ничего в мире важнее любви»: Наталья Подольская попросила прощения

Жена Владимира Преснякова – Наталья Подольская – в православный праздник рассказала о скорой премьере песни «Мама». Этой композицией знаменитость выразила любовь к родительнице и миру.

Подольская попросила прощения у всех людей на Земле.

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«Простите меня в это Прощенное воскресенье, дорогие люди. В этот раз оно совсем иначе звучит. Этой фотографией я хочу сказать две вещи! 1. Нет ничего в мире важнее любви. Любви к маме, маме-Богородице, маме-Родине, к детям, которым ты – мама! Это самая чистая и бескомпромиссная любовь. Это важно», – отметила Подольская.

«Восьмого марта я выпущу песню, которая называется «Мама». Я верю, что музыка лечит душу. И помогает и в веселые времена. и в трудные. Я посвящаю эту песню своей маме и каждый может посвятить своей. Я люблю вас, люди! Я сопереживаю каждый день! Храни нас Господь», – резюмировала певица в личном микроблоге.

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