«Каменный дом и желательно с бассейном»: что «экс-пельмешка» Юлия Михалкова говорила о жизни в шалаше

В одном из своих интервью Юлия Михалкова призналась, что она не относится к тем женщинам, которые согласны жить с любимым человеком в захолустье, довольствуясь каким-то шалашом. Так, говоря о комфорте и роскоши, экс-«пельмешка» заверила, что спокойно относится к деньгам и не стремиться заработать их как можно больше. Она прекрасно понимает: чем выше у человека доход, тем больше и трат.

И все-таки скромному шалашу Юлия Михалкова предпочла бы крепкий каменный дом с бассейном и лужайкой с садом. Примечательно, что комедиантка в этом моменте готова помочь своему избраннику. То есть экс-«пельмешка» не видит ничего особенного в том, чтобы внести свою лепту в качестве звонкой монеты, если речь пойдет об уютном жилье.

«К деньгам отношусь спокойно, но внимательно. У меня нет цели заработать все деньги мира, но, как публичный человек, артист, я понимаю, что должна поддерживать определенный уровень жизни, ухаживать за собой. Логика здесь простая: чем больше ты зарабатываешь, тем больше тратишь. Не получается так, что заработал ты миллион и положил его в кубышку. Нужно потратить тысяч семьсот, чтобы появилась возможность заработать второй миллион. Также не сторонница рая в шалаше. Мужчине надо нести ответственность за свою женщину и каждый день стремиться, чтобы эта разновидность жилища постепенно превращалась в крепкий каменный дом. Желательно с газоном и цветущими пионами. И бассейном! Разумеется, женщина должна в этом вопросе всегда помогать», — приводит «СтарХит» слова Юлии Михалковой.

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