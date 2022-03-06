«Развиваться в новых направлениях»: Джейсон Момоа рассказал, как восстанавливает отношения с женой

Исполнитель главной роли в сериале «Игра престолов» Джейсон Момоа подтвердил возвращение к Лизе Боне. Знаменитость рассказал об их отношениях в личном микроблоге.

Актер признался, что он заново учится слышать и любить свою бывшую избранницу. В январе этого года пара рассталась после 16 лет совместной жизни. Однако теперь знаменитости помирились и стали иначе строить свои отношения.

«Любовь между нами продолжает существовать, развиваться в новых направлениях. Мы освобождаем друг друга, чтобы стать теми, кем мы учимся быть», – рассказал артист на личной страничке в Instagram.

Напомним, ранее о воссоединении Джейсона Момоа и Лизы Боне высказался близкий к ним друг. Знакомый артистов признался, что муж и жена примирились и не хотят потерять то, что вложили в друг друга.

Друг звездной четы назвал причиной конфликта артистов то, что они в последнее время редко проводи время друг с другом. Лиза Боне практически одна воспитывала двоих детей.

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