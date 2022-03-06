Отметят ли Первое воскресенье весны? Николаев вспомнил о любимом празднике Пугачевой

Шоумен Максим Галкин прервал многодневное молчание в Instagram, сделав исключение по случаю Прощенного воскресенья. В своем микроблоге ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале поделился архивными кадрами с одного из концертов Аллы Пугачевой. До этого на протяжении четырех дней шоумен не выходил на связь с поклонниками.

«Одуванчик мой, моя любовь, прости — Время нелюбви сейчас на белом свете.

Одуванчик мой, моя любовь, лети, лети Встретимся с тобой потом, когда утихнет ветер…» — пела Алла.

Вслед за Максимом Галкиным свежий пост в Instagram опубликовал и композитор Игорь Николаев. При этом комментарии к нему музыкант для фанатов закрыл. Муж певицы Юлии Проскуряковой напомнил, что сегодня любимый день Примадонны — Первое воскресенье весны. «Даст Бог, не последнее! В этом году оно совпало с Прощенным воскресеньем! Простите меня за все», — добавил композитор.

Пока не понятно, отметят ли Алла Пугачева и Максим Галкин этот праздник в тихом семейном кругу. Обычно Примадонна устраивала пышные застолья для друзей в своем подмосковном замке в деревне Грязь. Однако в последнее время супруги ведут затворнический образ жизни. И по слухам, они пока в отъезде. Куда именно с семьей могла уехать Примадонна, не известно. Об этом не знает даже ее близкая подруга Алина Редель.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!