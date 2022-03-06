«Я люблю ее!»: Дима Билан рассказал о своей Родине

Исполнитель Дима Билан признался в любви своей Родине. Знаменитость поделился чувством гордости, которое переполняет его, когда он думает о России.

В Прощеное воскресенье артист рассказал, почему любит место, где он родился и вырос.

«Я не политик, я учился музыке! Я за общечеловеческие ценности! Я за то, чтобы помнили свои корни! Я не могу ничего изменить, я могу изменить себя! Родина – это где ты родился, это свято, это важно для каждого! Наверное, я надеюсь, в идеальном мире должно быть так… Но мы люди…» – признался Билан в личном микроблоге.

«В какой бы ты стране не жил! А я живу и родился в России, я люблю ее! Ее землю, и плоть, и воздух, природу и ее многонациональность! Я вижу мир 20 лет подряд без остановок, я могу сравнивать, мир прекрасен. С прощенным воскресеньем! Простите меня!» – резюмировал Билан.

Напомним, ранее Дима Билан поддержал сборную России роликом про Олимпиаду.

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