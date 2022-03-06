«Главная женщина страны»: Бузова с элегантной «розеткой» на голове появилась в ресторане с мужчиной и цветами

Ольга Бузова призналась, что до сих пор неравнодушна к букетам.

Ольга Бузова придумала для своего Telegram-канала новую рубрику – она решила каждый день рассказывать людям о праздниках. И поведала, что 5 марта отмечается Всемирный день отказа от гаджетов, не постеснявшись показаться без фильтров и компьютерной маски.

При этом сама Ольга не отказалась от своих социальных сетей. «Я не могла отказаться от телефона, потому что я вас поздравляла с этим праздником!» — объяснила Бузова.

Кроме того, звезде не терпелось показать фолловерам, что она пришла вечером в ресторан не одна, а с молодым человеком, который подарил ей букет. Ольга не преминула заметить, что он всегда ей при встрече дарит цветы.

Ведущая появилась в модном худи оверсайз с отделкой в виде камуфляжного принта и с прической «розетка».

В личном блоге звезда разместила фото в этом образе, подписав его: «Главный женский день с главной женщиной страны».

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