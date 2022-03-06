Шик и блеск: Анна Семенович блеснула стройными ножками в искрящемся прозрачном наряде

Недавно артистка отметила день рождения.

На днях Анна Семенович отметила свой день рождения. Певице исполнилось 44 года. В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых позировала в неординарном наряде.

Удлиненный черный жакет с ремнем на талии дополняла искрящиеся прозрачные брюки. Наряд подчеркнул стройные ноги блондинки и поразил фанатов.

«Какая красивая! Невероятно! Классная», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Семенович решилась на кардинальное преображение. Долгие годы артистка ведет борьбу с лишним весом, а чтобы закрепить полученный результат, она легла под нож хирурга. Анна сделала себе липосакцию подбородка и рук.

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