«Прости Егор, прости Васян! Встречай меня, Гагарина»: Баста сходу придумал стих, утешив расстроенную Полину

Наставник вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале насмешил Полину Гагарину и Егора Крида.

Юлия вокалистка Аделия Загребина из Нижнего Новгорода сумела с первых нот покорить жюри шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Она блестяще исполнила хит Adele — Rolling in the Deep, повернув к себе на слепых прослушиваниях всех наставников. Первым повернулся Егор Крид, за ним Полина Гагарина, а последним — Баста. Он объяснил это тем, что даже сидя спиной, чувствовал какая энергия шла со сцены и не хотел рушить эту магию.

Каждый из наставников хотел заполучить юную восьмилетнюю участницу к себе в команду. Но Аделия выбрала Егора Крида, посвятив ему со сцены стишок. Кстати, Баста тоже не растерялся и повеселил Полину Гагарину своим экспромтом, сходу сочинив стишок в ответ.

«Стишок-то был готов уже заранее», — с грустью отметил Баста. «Может быть для каждого стишок был готов?» — посетовала Полина. «Прикинь, для каждого», — утешил ее рэпер. «Конечно для каждого был готов стишок!» — попыталась развеселить себя наставница шоу «Голос. Дети». «Я волновалась и на лбу выступила испарина! Прости Егор, прости Васян! Встречай меня, Гагарина», — с ходу придумал стишок за малютку-участницу Баста.

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