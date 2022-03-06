«Любимый день Аллы»: Николаев попросил прощения у Пугачевой

Несколько лет назад Алла Пугачева придумала собственный праздник – она отмечает первое воскресенье весны. Об этом помнят все ее фанаты и близкие друзья. Не забыл и композитор Игорь Николаев. В своем инстаграме он разместил совместное с Примадонной фото и попросил у нее прощения.

«Сегодня любимый день Аллы Пугачевой — первое воскресенье весны! Даст Бог, не последнее! В этом году оно совпало с Прощенным воскресеньем! Простите меня за все», — написал Николаев и закрыл комментарии к публикации.

Напомним, накануне стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России в неизвестном направлении.

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