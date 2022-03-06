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«Не знаю, как буду возвращаться в Россию»: Домогаров оценил вероятность остаться на Кипре

На острове у актера есть дом, где он занимается ремонтом.

«Не знаю, как буду возвращаться в Россию»: Домогаров оценил вероятность остаться на Кипре
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Домогаров в Instagram заявил, что в столь неспокойное время оказался на Кипре, где у него есть дом. Сейчас он занят ремонтом.

Александр Домогаров
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

«Не знаю, как буду возвращаться в Россию. Нет бы оставить все как есть и наслаждаться жизнью на острове. Нет. Характер таков, что нужно сломать, дать жизнь».

Александр Домогаров

Как отметил актер, он рад за свою семью. Ему самому интересно посмотреть, каким будет его дом на Кипре через 25 дней, когда весь ремонт останется в прошлом.

Также Александр Домогаров сообщил, что не собирается отменять гастроли. Уже 15 марта он должен выйти на сцену в постановке «Ричард III».

Напомним, что Александр Домогаров не так давно объявил о своем скором уходе из Театра Моссовета. У него не сложились отношения с худруком Евгением Марчелли.

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Александр ДомогаровАлександр Домогаров последние новостиЕвгений МарчеллиКипрТеатр Моссовета