«Многому придется учиться»: Роза Сябитова вспомнила, как осталась одна с двумя детьми

Первый муж телесвахи умер от инфаркта, когда ей было всего 34.

Главная телесваха страны Роза Сябитова впервые вышла замуж в 21 год. Любимому мужу Михаилу она родила двоих детей – сына Дениса и дочку Ксению. Но беда пришла, как обычно, откуда не ждали. Супруг Розы умер от инфаркта.

После 13 лет счастливого брака Сябитова осталась одна в двумя детьми на руках. На дворе – середина 90-х.

«Криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берегу. Наступило трудное время. Многому придется учиться заново. Или она так и будет раз за разом встречать Новый год в одиночестве?» — написала Роза Сябитова на своей странице в инстаграме.

Телесваха надеется, что ее фолловеры, прочитав эту грустную историю, найдут в себе силы не останавливаться и идти дальше.

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