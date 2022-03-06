«Может, все подтянется»: обнаженная Саша Черно похвасталась результатом похудения

Звезда «Дома-2» Саша Черно много лет борется с лишним весом. А после рождения малыша ситуация и вовсе вышла из-под контроля. В прошлом году 28-летняя брюнетка даже легла под нож хирурга, сделав операцию по уменьшению желудка.
Результатом преображения Черно поделилась с подписчиками. В своем инстаграме она опубликовала фото в нижнем белье.
«Уже намного лучше все, может, все подтянется. Но массаж точно нужен мощный», — подписала Саша Черно.
Фолловеры похвалили телезвезду за результат.
«Молодец, Саша! Видна талия! У тебя все получится», — писали пользователи Сети.
Напомним, летом 2020 года Саша Черно родила Иосифу Оганесяну сына. Мальчика назвали Стефан.
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