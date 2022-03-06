«Мы против насилия»: жена Рамзана Кадырова пожаловалась на угрозы в адрес семьи

Жена главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Медни в сторис Instagram сообщила, что получила за последнее время огромное количество угроз в адрес своей семьи.

«Моя страничка в Instagram, как и страницы родных мне людей, буквально разрывается от мнений тысяч человек. Я уважаю каждое из них, но не могу читать угрозы в наш адрес. Авторы таких неприятных сообщений «в личке» совершенно не отдают себе отчет о том, что они пишут и для чего». Медни Кадырова

Как отметила Медни Кадырова, ни она, ни ее семья не являются причиной событий, происходящих на Украине. «Каждый из нас желает мира на всей планете. Мы против насилия. Ведь чеченский народ прошел через все круги ада. Мы, как никто другой знаем цену мира и дорожим им», — заметила Медни Кадырова.

Ранее Медни Кадырова опровергла слухи, что отправила свою семью в Дубай. Она отмечала, что все родные Рамзана Кадырова находится в Грозном.

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