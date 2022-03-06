«Бандеровцы – это каратели»: что Михаил Задорнов при жизни говорил об украинских националистах

Юморист всегда отмечал, что это даже не воины, а самые настоящие шакалы.

Дрессировщик Эдгард Запашный в сторис Instagram разместил архивную запись. На кадрах можно увидеть, что юморист Михаил Задорнов говорил в свое время о бандеровцах.

«Бандеровцы никогда не были воинами. Бандеровцы – это каратели. Они всегда под чьей-то крышей. Предают славянский род и становятся карателями. Также они стреляют исподтишка, нападают сзади. Она – не воины. Это – шакалы, фашисты». Михаил Задорнов

Как говорил Михаил Задорнов, бандеровцы никогда не вступают в открытый бой. «Это вообще предатели идеи руссов», — отмечал Михаил Задорнов.

Напомним, что Михаил Задорнов – знаменитый советский и российский писатель-сатирик. Он ушел из жизни в ноябре 2017 года.

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