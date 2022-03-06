Миранчук отдает пас Малиновскому: где россияне и украинцы по-прежнему дружны

На канале «Матч ТВ» показали игру между римской «Ромой» и «Аталантой» из Бергамо.

На канале «Матч ТВ» показали игру чемпионата Италии по футболу между римской «Ромой» и «Аталантой» из Бергамо, в котором случилось в какой-то мере знаковое событие. О нем еще долго будут говорить.

В составе клуба из Бергамо на поле с первых минут вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. На шестидесятой минуте в игру вступил украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Во время встречи Алексей Миранчук и Руслан Малиновский неплохо взаимодействовали между собой, отдавали друг другу передачи. Ни о какой вражде в итальянском клубе между футболистами и речи нет. Это лишнее доказательство того, что спорт, и футбол в частности, объединяет.

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Напомним, что игра в чемпионате Италии между «Ромой» и «Аталантой» завершилась со счетом 1:0 в пользу римского клуба.

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