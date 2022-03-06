Когда вещаешь в Telegram: как выглядит Бузова без фильтров и профессионального макияжа

Многих звезд люди привыкли видеть с инстамасками и мастерским гримом.

Ольга Бузова долгое время вела активно страницу в Instagram, где у поющей ведущей больше 23 миллионов подписчиков. Однако в нынешней ситуации звезда решила развивать и другие каналы связи с подписчиками. И, в частности, Telegram.

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Этот мессенджер, в отличие от социальных сетей, не имеет пока таких функций, как фильтр или специальные маски, которые автоматически улучшают внешность. Поэтому Ольге Бузовой приходится появляться на видео такой, какая есть.

Оценить натуральную внешность певицы без коррекции изображения, профессионального грима и света подписчики смогли накануне, когда Бузова вышла на связь с фолловерами. Ольга сказала, что придумала рубрику и теперь каждый день будет сообщать о новых праздниках.

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