«Оторвавшись от винца и блюд, плачутся о судьбах в Интернет»: Шнуров выпустил клип о «сбежавшей элите»

В песне он высмеял реакцию знаменитостей на антироссийские санкции.

Музыкант Сергей Шнуров выпустил на YouTube нецензурный клип, в котором высмеял некоторых представителей творческой элиты, которые, как он думает, сбежали из России.

В песне он едко высмеял вводимые против России санкции. Как считает Шнуров, многие из звезд просто убежали из страны, потому что испугались конца красивой жизни.

«Творческий и креативный люд. В панике за жизнь, какой уж нет. Оторвавшись от винца и блюд, плачутся о судьбах в Интернет». Сергей Шнуров

Напомним, что, по слухам, страну покинули Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин. Также со своей семьей находится пока за рубежом давняя оппонентка Сергея Шнурова светская львица Ксения Собчак.

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