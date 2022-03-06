Как приготовить блинчики с мясом и грибами
Видео
Что подарить на 8 марта
Видео

«Оторвавшись от винца и блюд, плачутся о судьбах в Интернет»: Шнуров выпустил клип о «сбежавшей элите»

В песне он высмеял реакцию знаменитостей на антироссийские санкции.

«Оторвавшись от винца и блюд, плачутся о судьбах в Интернет»: Шнуров выпустил клип о «сбежавшей элите»
Сергей Шнуров. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Сергей Шнуров выпустил на YouTube нецензурный клип, в котором высмеял некоторых представителей творческой элиты, которые, как он думает, сбежали из России.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

В песне он едко высмеял вводимые против России санкции. Как считает Шнуров, многие из звезд просто убежали из страны, потому что испугались конца красивой жизни.

«Творческий и креативный люд. В панике за жизнь, какой уж нет. Оторвавшись от винца и блюд, плачутся о судьбах в Интернет».

Сергей Шнуров

Напомним, что, по слухам, страну покинули Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин. Также со своей семьей находится пока за рубежом давняя оппонентка Сергея Шнурова светская львица Ксения Собчак.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачеваКсения СобчакКсения Собчак последние новостиМаксим ГалкинСергей Шнуров