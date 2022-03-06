Неожиданный ход: Иван Ургант снова подписался в Instagram на программу «Вечерний Ургант»

Любопытно, что больше он никого из друзей восстанавливать в соцсетях не стал.

Телеведущий Иван Ургант подписался в Instagram на программу «Вечерний Ургант», которую ведет много лет. Ранее он отписывался от всех в соцсетях.

Любопытно, что больше он никого восстанавливать из друзей по каким-то причинам не стал. Правда, сейчас Instagram не показывает полностью, на кого подписаны пользователи этой соцсети из России и Украины. Понять, единственная эта подписка Ивана Урганта точно нельзя.

Однако, если подписаться на телеведущего, а затем зайти в виртуальные гости к его передаче, становится видно, что тот подписался именно на «Вечерний Ургант», сообщает «Собеседник».

Напомним, что Иван Ургант пропал из соцсетей с началом спецоперации России по освобождения Донбасса. При этом программа «Вечерний Ургант» временно не выходит на Первом канале. Ее сняли из эфира на неопределенный срок.

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